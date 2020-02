Milano, approvato il Nuovo regolamento per la tutela degli animali: tutte le novità (Di lunedì 3 febbraio 2020) È stato approvato dal Consiglio comunale di Milano il Nuovo regolamento per il benessere e la tutela degli animali: tante le novità previste discusse nelle scorse settimane. A partire dal patentino obbligatorio per gli proprietari di cani ritenuti pericolosi, passando per le multe per i "padroni incivili" che non raccolto gli escrementi dei propri animali fino al divieto di utilizzo del collare a strozzo. fanpage

