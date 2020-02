Milan, Maldini: «Grande emozione per il debutto di Daniel» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il dirigente rossonero Paolo Maldini ha commentato il debutto in Serie A di suo figlio Daniel nel match contro il Verona Paolo Maldini ha parlato al Corriere della Sera del debutto di suo figlio Daniel in Serie A, nel match contro l’Hellas Verona. Queste le parole del dirigente rossonero. debutto – «Il debutto non era preventivato. Non avrebbe dovuto essere convocato, non si era allenato per due giorni, non stava benissimo. Solo all’ultimo è stato aggiunto alla prima squadra. Non ho avuto modo di commuovermi troppo, ero preso dalla gara. Ora a mente fredda, riconosco che è una Grande emozione per me, la mia famiglia e i tifosi che hanno accolto con affetto il suo ingresso». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

