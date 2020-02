Metro Roma: la stazione Barberini riapre il 4 febbraio, ma solo per i passeggeri in uscita (Di lunedì 3 febbraio 2020) Martedì 4 febbraio riapre la stazione Barberini della Metropolitana di Roma, linea A. La stazione tuttavia è accessibile soltanto per i passeggeri in discesa dai treni e in uscita, mentre resterà ancora interdetta per gli utenti in entrata e in salita a bordo dei convogli. fanpage

InfoAtac : #info #atac - metro A: da inizio servizio di domani la stazione #Barberini viene riaperta al flusso dei passeggeri in uscita #Roma - virginiaraggi : Le “talpe” per la realizzazione della metro c proseguono il cammino per scavare il tunnel attraverso il quale la me… - dajeMissile : RT @InfoAtac: #info #atac - metro A: da inizio servizio di domani la stazione #Barberini viene riaperta al flusso dei passeggeri in uscita… -