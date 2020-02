Meteo Italia sino al 15 Febbraio, MITE Anticiclone prima dell'INVERNO (Di lunedì 3 febbraio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 15 Febbraio Siamo in attesa di un rapido cambiamento delle condizioni Meteo climatiche, un cambiamento che nell'arco di un sol giorno ci catapulterà dalla primavera anticipata nel cuore dell'INVERNO. L'Alta Pressione africana, responsabile del caldo anomalo che sta investendo mezza Europa, verrà scalzata da un'irruzione artica molto fredda e profonda. Come paventato sul finire della settimana scorsa dovrebbe colpire maggiormente l'Europa orientale, ma alla stregua di quanto accaduto a inizio gennaio avrà degli effetti non trascurabili in alcune regioni d'Italia. Sarà una toccata e fuga, perché poi come ben sappiamo dovrebbe tornare l'Alta Pressione e le temperature dovrebbe schizzare di nuovo all'insù. La struttura potrebbe manifestare qualche debolezza, lasciandosi scappare un piccolo affondo depressionario a inizio della seconda di ... meteogiornale

