Meteo CAMPOBASSO: dalla primavera all'inverno. Torna anche la NEVE (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Meteo su CAMPOBASSO è destinato a mutare sensibilmente, ma ancora martedì reggerà il bel tempo e il clima primaverile. dalla sera arriverà un peggioramento con associato brusco calo termico che determinerà mercoledì anche qualche nevicata. Martedì 4: poco nuvoloso, molto ventoso a tratti. Temperatura da 1°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 24 Km/h, raffiche 70 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Mercoledì 5: coperto con NEVE, molto ventoso. Stima NEVE 13 cm. Temperatura da -1°C a 3°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 42 Km/h, raffiche 75 Km/h. Zero Termico: circa 800 metri. Giovedì 6: poco nuvoloso, molto ventoso. Temperatura da -3°C a 3°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Est 42 Km/h, raffiche 75 Km/h. ... meteogiornale

