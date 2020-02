Meteo Campania, da martedì 4 febbraio allerta per venti forti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Meteo Campania: è stato diramato un avviso di allerta a partire dalle 16 di martedì 4 febbraio per le successive 24 ore. Meteo Campania allerta Meteo della Protezione civile regionale su tutta la Campania per venti forti da Nord-Ovest a partire dalle 16 di domani pomeriggio, martedi’ 4 febbraio e fino alle 16 di giovedi’ 6 febbraio. I venti interesseranno dapprima la fascia costiera per poi estendersi alle aree interne. La Protezione Civile “segnala anche locali raffiche e mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si raccomanda alle autorita’ competenti di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso nonche’ – conclude la nota – di attivare il monitoraggio del verde pubblico”. L'articolo Meteo Campania, da martedì 4 febbraio allerta per venti ... 2anews

