Mercato Napoli | Psg e Manchester United su Koulibaly

CalcioMercato Napoli - il retroscena su Sofyan Amrabat : i motivi del rifiuto alla maglia azzurra : Il Napoli aveva trovato l’accordo con l’Hellas Verona per Sofyan Amrabat, ma non ha raggiunto l’accordo con l’entourage del giocatore. Il marocchino aveva deciso di accettare la corte della Fiorentina, di cui vestirà la maglia a partire dalla prossima stagione, non solo per motivi di ingaggio. Cristiano Giuntoli ci ha provato fino all’ultimo momento. A meno di 24 ore dalla fine del mercato, è stato fatto ...

CalcioMercato Napoli - José Callejon a un passo dalla cessione : Se il discorso per il rinnovo di Dries Mertens è ancora aperto, come intuibile per José Maria Callejon dovrebbe arrivare la cessione. Dopo 7 anni da protagonista e stakanovista l’esterno offensivo spagnolo non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il prossimo giugno. Da tempo la questione tiene banco nell’ambiente azzurro. Nelle ultime settimane non c’è stato nessun contatto tra l’agente del giocatore, Manuel Garcia ...

CalcioMercato Napoli - Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik rifiutano le condizioni per il rinnovo : I due polacchi del Napoli Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik continuano a trattare con la società per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Sull’ingaggio non ci sarebbero problemi. Al centrocampista è stato offerto un prolungamento fino al 2024 per 2 milioni di Euro a stagione (quasi il doppio dell’ingaggio attuale). Per l’attaccante c’è uno stipendio da 3 milioni di Euro. Il vero problema è rappresentato dal nodo ...

Napoli calcio : tutti i flop di Mercato degli ultimi 30 anni : In questo articolo potrete scoprire tutti gli acquisti flop del S.S.C.Napoli dal post-Maradona ad oggi. tutti gli acquisti flop dal 1990 ad oggi del SSC Napoli Nella stagione 1990-91, il Napoli1926 comincia la stagione da Campione d’Italia grazie allo scudetto del 1990, il secondo, guidato da Albertino Bigon e ovviamente da Diego Armando Maradona, che […] L'articolo Napoli calcio: tutti i flop di mercato degli ultimi 30 anni è stato ...

Capello : il Mercato del Napoli è stato intelligente : Sulla Gazzetta dello Sport Fabio Capello dà una sua valutazione del mercato invernale di riparazione. E naturalmente cinta anche quello di Napoli e Fiorentina, che sono state le due squadre più attive in questo senso. Capello definisce il loro mercato intelligente. Questo il suo commento: “Napoli e Fiorentina sono le altre squadre che escono più forti dal mercato di gennaio. Hanno speso somme importanti e compiuto investimenti ...

Sport : Serie A spendacciona nel Mercato di gennaio. Il Napoli batte tutti : Il quotidiano Sportivo spagnolo Sport analizza il trend di questo mercato di riparazione osservando che i club europei ad aver effettuato spese maggiori sono stati l‘Hertha Berlino e di Napoli, mentre i grandi club “non hanno estratto il libretto degli assegni”. Non ci sono stati grandi colpi nel mese di gennaio, il trend delle società europee in generale sembra essere stato quello di evitare sprechi per correre ai ...

Napoli - Paolo Del Genio sul Mercato : “Non si è riuscito a completare tutto ciò che si voleva fare” : Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tele A, ha parlato del mercato azzurro nel corso del suo ultimo intervento nella trasmissione ‘Radio Goal’. “In generale mi è piaciuto il fatto che il Napoli sia stato molto attivo. Gli darei un 7,5 come voto, ma non è stato perfetto perché non si è riuscito a completare tutto ciò che si voleva fare, e parlo del terzino sinistro e in parte anche del centravanti, anche se ...

Napoli - per Sportmediaset il calcioMercato invernale è da 7 - 5 : La redazione di Sportmediaset coha fornito i propri voti al mercato delle varie squadre della Serie A, premiando soprattutto gli azzurri. 8 assegnato all’Inter per il colpo di Christian Eriksen, mentre il Napoli prende un bel 7,5. “Pochi conoscevano Diego Demme qualche settimana fa, ma adesso è chiaro che l’arrivo di questo centrocampista è stato altamente positivo per l’equilibrio tattico della squadra. Il tutto a un ...

CalcioMercato - anomalia Napoli : De Laurentiis ha speso 95 milioni per la decrescita felice : Demme, Lobotka, Politano, Petagna, Rrhamani: 95 milioni sul mercato di gennaio rappresentano un inedito assoluto per Aurelio De Laurentiis. E dire che nella sua veste di presidente di calcio Adl ha mostrato spesso di essere disposto a smentire se stesso e i suoi “dogmi”, ma quello di non spendere tanto a campionato in corso sembrava intoccabile. Parlare di Grassi e Regini o di Zinedine Machach ai napoletani infatti equivale ad aprire ferite e ...

CorSport : l’antifona del Mercato è chiara - sta nascendo il Napoli di Gattuso : Il mercato che si è chiuso ieri sera, per il Napoli è interamente proiettato sul futuro, scrive il Corriere dello Sport. “Gli operativi Demme, Lobotka e Politano, nonché gli uomini della prossima stagione Rrhamani e Petagna, sono parte integrante del progetto targato Gattuso”. Le indicazioni della sessione invernale vanno tutte in una direzione. “sono state poste le basi del nuovo Napoli di Rino. Un Napoli da completare e magari migliorare, ...

Il Mattino : Amrabat è l’unica delusione del Mercato del Napoli : Una sola delusione per De Laurentiis in questa sessione di mercato. Il presidente del Napoli e Giuntoli sono riusciti a portare a casa tutti i calciatori in agenda eccetto Amrabat. L’intesa con il Verona c’era da tempo, ma l’agente del calciatore lo ha convinto che la Fiorentina fosse la soluzione migliore “mercato soddisfacente per il Napoli. I calciatori che il Napoli voleva, ha ingaggiato. Magari la delusione è solo ...

Napoli - Amin Younes fuori dalla lista Champions dopo i tanti rifiuti alle proposte di Mercato : È stato uno dei calciatori del Napoli più gettonati sul mercato, ma alla fine tutto si è concluso con un nulla di fatto. Amin Younes ha rifiutato diverse proposte nella sessione di trattative ormai consegnata agli archivi. Il duttile centrocampista offensivo, che non sembra rientrare nei piani di Gattuso è destinato a restare fuori dalla lista Champions per lasciare il posto agli ultimi arrivati, con il rischio concreto di restare ai margini ...