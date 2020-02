Melissa Satta, cuore spezzato: “Non sempre le cose vanno come sperato” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Melissa Satta esprime delusione sui social per il trasferimento del compagno Kevin Prince Boateng in Turchia Il destino sembra aver messo nel mirino Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Uscita da un momento molto delicato della storia, la coppia dava come sensazione di aver finalmente ristabilito l’equilibrio. L’approdo dell’attaccante ghanese alla Fiorentina agevolava – nei fatti – il riavvicinamento. Tuttavia, complice un rendimento al di sotto delle attese, Kevin farà nuovamente le valige. Dopo appena sei mesi il compagno di Melissa Satta lascia i viola per accasarsi, con la formula del prestito, in Turchia, al Besiktas. Su decisione del patron Rocco Commisso cambia aria, in un campionato dove non aveva mai giocato prima. Non sempre ottieni quello che vuoi Chissà, magari il buon rendimento nel Paese dei balcani convincerà la dirigenza a concedergli una seconda opportunità. Il ... kontrokultura

