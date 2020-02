Meghan Markle, secondo figlio e divorzio da Harry: l’amica svela il piano (Di lunedì 3 febbraio 2020) Meghan Markle avrebbe da tempo un piano segreto. Un’amica pare abbia svelato per sbaglio i prossimi passi dell’ex attrice di Suits. Dopo il divorzio dalla Casa Reale inglese, avrebbe in mente di fare un secondo figlio per chiedere poi il divorzio a Harry. Il primo passo del piano è stato attuato con la Megxit, l’uscita di Meghan Markle e del principe Harry dalla Casa Reale inglese. E mentre c’è chi dice che l’ex attrice abbia in mente a breve (3-5 anni al massimo) di separarsi anche dal marito, ecco che un’amica di Meghan svela il suo diabolico piano. Per sbaglio. Misha Nonoo, stilista, è molto amica di Meghan Markle. Si conoscono dai tempi di Suits e anche quando Meghan era in Inghilterra si sono sempre tenute in contatto. La fashion designer, che attende il primo figlio dal marito Mikey Heiss, sposato a Roma alla presenza anche dell’ormai ex ... bigodino

infoitcultura : Kate Middleton incoronata icona di stile. Meghan Markle solo quinta - zazoomblog : L’intervista che “smaschera” Meghan Markle: l’amica rivela la seconda gravidanza? - #L’intervista #“smaschera”… - piobulgaro : L’esperta di Corte Wayne Dupree non ha dubbi: 'Meghan divorzierà da Harry' Ecco perché… Leggi qui ?… -