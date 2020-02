Mediaset, tribunale rigetta il ricorso di Vivendi: “La nascita della holding olandese è indispensabile per la crescita del gruppo” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il tribunale di Milano dà ragione alla famiglia Berlusconi nella battaglia contro Vivendi per il futuro di Mediaset. Il giudice Elena Riva Crugnola ha respinto il ricorso del socio francese sulle delibere assembleari (4 settembre e 10 gennaio) di Mediaset che hanno messo le basi per la creazione di Media for Europe. Per il magistrato le delibere sono valide e di conseguenza Mediaset potrà proseguire con la costituzione della holding olandese in cui confluiranno non solo gli asset italiani, ma anche quelli spagnoli e la partecipazione nel gruppo tedesco Prosiebensat. Un’ottima notizia per Fininvest che, grazie a questa operazione, riuscirà a stringere la presa sull’azienda di Cologno Monzese e mettere le basi per un polo televisivo europeo. Sullo sfondo restano però ancora le incertezze legate ai ricorsi del gruppo francese, controllato dalla famiglia Bolloré, in Spagna e in ... ilfattoquotidiano

