Maxi frode scoperta dalla Guardia di Finanza: nella banda boss della camorra e della criminalità romana (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una banda è riuscita negli anni a mettere in piedi una Maxi frode all’Iva: oltre cento milioni di euro sottratti. A scoprire l’organizzazione criminale l’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Pavia, che ha messo in esecuzione le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di tredici persone e attuato perquisizioni in diverse regioni in tutta Italia. Maxi frode scoperta dalla Guardia di Finanza: nella banda boss della camorra e della criminalità romana LEGGI ANCHE> La truffa online dei falsi siti per assicurare la propria automobile L’indagine che ha portato alla scoperta della Maxi frode avrebbe constatato il coinvolgimento della camorra e della criminalità romana all’interno dell’organizzazione che è riuscita a sottrarre all’Iva, tramite frodi più piccole e truffe a carosello, una somma che supera i cento milioni di euro. Il tutto ... giornalettismo

