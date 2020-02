Mattia Santori ha ammesso che fare la foto con Benetton è stato un errore

Sardine - Mattia Santori : “La foto con Benetton è stata un’ingenuità” : Mattia Santori, il leader del movimento delle Sardine ha ammesso che la foto con Benetton è stato un errore: su di essa è nata un’enorme discussione. L’incontro dei ragazzi fondatori del movimento con il centro culturale di Luciano Benetton, azionista di Atlantia, e diretto da Oliviero Toscani, non è passato infatti inosservato. Nello scatto di Treviso si vedevano chiaramente il fotografo e l’imprenditore veneto. ...

Vittorio Feltri a Quarta Repubblica contro Mattia Santori : "Inclassificabile - non sa nulla" : A Quarta Repubblica di Nicola Porro, in un incandescente lunedì post-elettorale, è tempo di pagelle, valutazioni, dichiarazioni, commenti e analisi. Al centro ovviamente il voto in Calabria ma soprattutto quello in Emilia Romagna. E nel corso delle ultime battute della trasmissione, alcuni commentat

Emilia Romagna - Matteo Salvini contro Mattia Santori : "E questo sarebbe un democratico?" : Nel giorno dell'attesissimo voto in Emilia Romagna, nel giorno del teorico silenzio elettorale, Matteo Salvini continua a martellare su Twitter. Nel mirino ci finisce anche Mattia Santori, il leader delle Sardine, di cui il leader della Lega rilancia uno sconcertante estratto a DiMartedì di Giovanni

Sardine - il paradosso in Emilia Romagna : se il Pd perde - Mattia Santori e compagni spariscono : Il voto in Emilia Romagna non è più una semplice elezione regionale, ma è diventato una resa dei conti. Lo dice chiaramente il Corriere della Sera che, nell'edizione del 26 dicembre, traccia il punto della situazione con Marco Imarisio, inviato a Bologna. Il quale definisce bene il "paradosso" delle

Mattia Santori - amara confessione : "Il momento più brutto è stato il dibattito con Senaldi e Sallusti" : Mattia Santori, poche ore prima del voto in Emilia-Romagna, è in vena di confessioni. Il leader delle Sardine, che tanto si mostra sfrontato di fronte alle telecamere di tutti i salottini politici, racconta al Fatto Quotidiano un avvenimento che lo ha messo a disagio. "Dopo la puntata di Dimartedì d

Sardine - tuffo al Papeete per Mattia Santori & Co prima delle elezioni : "Chi non vota resta spiaggiato" : Neanche il divieto della Questura ha fatto desistere le Sardine dall'ultima provocazione a Matteo Salvini in vista delle elezioni in Emilia Romagna. "Chi non vota resta spiaggiato", è il messaggio che i quattro capi di Bologna - Mattia Santori, Andrea Garreffa, Roberto Morotti e Giulia Trappoloni -

Sardine - no della Questura al Papeete : "Siete un partito". Mattia Santori : "Solo quando fa comodo" : Le Sardine sono come un partito: sai che scoperta. L'unico a insorgere di fronte a tale evidenza, però, è Mattia Santori. Partiamo dai fatti: le Sardine avevano annunciato un flash-mob vicino al Papeete, il locale di Milano Marittima reso noto da Matteo Salvini nei giorni caldi della crisi di govern

Pietro Senaldi contro Mattia Santori - il racconto da DiMartedì : "Così il Re Sardina muore in televisione" : Santori come Sansone, taglia la zazzera, perde la parlantina e diventa molle come un fico. Martedì sera da Floris si è potuto assistere in diretta al crollo di re Sardina, che alternava in tv silenzi a balbettii, frasi sconclusionate e metafore incomprensibili, in una mal riuscita imitazione di Bers

Bibbiano - stoccate tra Matteo Salvini e Mattia Santori : Bibbiano, 23 gen. (Adnkronos) – – Dell’inviato Francesco Saitastoccate a Bibbiano tra Matteo Salvini e Mattia Santori. Distanti poche decine di metri – , dedicato alle ‘vittime’ dei casi di affidamenti illeciti, – il capitano e il portavoce si confrontano. Prima sui numeri, con Santori che “parla di 5mila, 6mila persone presenti e altre stanno arrivando”. Salvini, punta a un discorso ...

Bibbiano - Mattia Santori sfotte Matteo Salvini : "Sono passato di là - la sfida l'hanno vinta le Sardine" : Dove c'è Matteo Salvini, ci sono le Sardine. Ormai non è più un segreto l'operazione di disturbo costante alla campagna elettorale della Lega: il movimento ittico è a Bibbiano a suonare e ballare ancora una volta, tra un Bella ciao e un Fischia il vento. Mentre dall'altro lato della piazza Salvini e