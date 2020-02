Massimiliano Gallo,“Non sono una persona snob come ….. meglio tacere” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ospite a Verissimo, Massimiliano Gallo confessa che non ama essere snob come certi colleghi, l’attore presenta il film “Villette con ospiti” Intervistato nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, l’attore Massimiliano Gallo ha parlato di come ha iniziato. I suoi esordi sono avvenuti nella compagnia di bambini della madre, che lei trattava come professionisti. Dopo aver concluso il liceo ha cominciato a lavorare, sempre con il pensiero rivolto a fare l’attore. Il papà Nunzio, che ha lavorato con Anna Magnani, gli ha sempre raccomandato di non prendermi sul serio. Lui perciò ha sempre cercato di svolgere questo lavoro con leggerezza, senza mai montarsi la testa. Purtroppo, ha detto Gallo, molti colleghi sono invece un po’ snob, mentre invece bisognerebbe pensare di essere dei privilegiati a fare un lavoro che amano. Accompagnato dal collega Vinicio Marchioni, Gallo presenta il film ... kontrokultura

