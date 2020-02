Marito molto geloso per seguire l’avvenente moglie si nasconde nel portabagagli dell’auto, ma fa scattare l’allarme per sequestro (Di lunedì 3 febbraio 2020) Non riusciva a capacitarsi ed era sicuro che la moglie avesse una storia con un altro uomo, così un uomo di Belluno ha deciso di seguire la moglie nel modo più originale possibile. L’uomo si è chiuso nel portabagagli della donna sicuro che la stessa quel giorno avesse un appuntamento galante. La donna è salita sull’auto e non si è accorta di nulla. Sulla strada si è fermata da un benzinaio per fare rifornimento. Il benzinaio però si è subito accorto che in quell’auto c’era qualcosa di strano. Dal portabagagli sporgeva una mano. Il benzinaio ha subito avvisato le forze dell’ordine dell’accaduto. La Polizia ha cercato di individuare l’auto facendo scattare l’allarme in tutta la città per un probabile sequestro di persona. L’auto è stata ritrovata nel parcheggio di un grosso supermercato. Una volta aperto il portabagagli dallo stesso è uscito fuori con un balzo il Marito ... baritalianews

