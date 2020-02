Marinella Gargiulo al Museo Archeologico del Sannio Caudino per presentare il nuovo libro (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMontesarchio (Bn) – Un pomeriggio al Museo, dedicato alle collezioni del Museo, alla cultura, alla storia e all’enogastronomia del territorio, calendarizzata per l’ultimo venerdì del mese, per motivi organizzativi, nel mese di gennaio è stato calendarizzato per venerdì 7 febbraio alle ore 16,30. Nella rassegna il Museo Archeologico del Sannio Caudino di Montesarchio accoglie archeologi, storici, scrittori, poeti, musicisti ed esperti per raccontare e diffondere la conoscenza del rilevante patrimonio culturale del Sannio. L’iniziativa è organizzata dal Polo Museale della Campania, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco di Montesarchio, e Amici dei Musei del Sannio. L’incontro di venerdì 7 febbraio 2020 sarà dedicato alla presentazione del libro Il Diario di Antossia di Marinella Gargiulo, proposto da Marcello Rotili per il Premio Strega 2019. La ... anteprima24

