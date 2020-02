Marcos Rojo: “Ho lasciato lo United per fare ritorno all’Estudiantes per mia madre” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Al cuore (di mamma) non si comanda. Marcus Rojo nelle ultime ore della sessione di mercato invernale ormai archiviata ha lasciato il Manchester United per trasferirsi in prestito all'Estudiantes La Plata, il club in cui è cresciuto e si è affermato prima del trasferimento in Europa. Il duttile difensore in un'intervista ha parlato dei motivi del ritorno in Argentina, tra cui c'è anche la volontà di assecondare la richiesta della madre. fanpage

