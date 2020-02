Mamma per la terza volta! La splendida Milla Jovovich ha dato alla luce la terza figlia a 44 anni (Di lunedì 3 febbraio 2020) È di nuovo Mamma! Una bella notizia per la bella attrice ucraina che ha dato alla luce la sua terza figlia a 44 anni. Stiamo parlando della meravigliosa Milla Jovovich che ha partorito la piccola Osian. Lei e il marito, il regista cinematografico Paul W. S. Anderson che l’ha diretta proprio in uno dei suoi ruoli più celebri cioè “Resident Evil”, hanno già due figlie, Ever Gabo (nata il 3 novembre 2007) e Dashiel Edan (venuta al mondo il 1º aprile 2015). Per la coppia è una splendida notizia, una gioia immensa arrivata dopo un periodo di buio. La donna, tempo fa, era stata sottoposta a un aborto d’urgenza: “È stata una delle esperienze più terribili della mia vita. Ho ancora incubi a riguardo. Ero sola e senza nessun aiuto. Quando penso che altre donne possano doverlo fare in condizioni ancora peggiori, e questo a causa di una legge, mi si rivolta lo stomaco” ... caffeinamagazine

tancredipalmeri : MAMMA MIA Commisso: “Io parlo per tutto il sistema calcio italiano: bisogna cambiare questo schifo di arbitraggio… - LauraPausini : Febbraio è qui! ?? Un mese importante per me: sono diventata mamma, ho vinto i Grammy e Sanremo... e anche quest’an… - Avvenire_Nei : Un lavoro per la mamma di Giovanni, morto a 21 anni per 10 euro di paga -