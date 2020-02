Maltempo Milano e Lombardia, allerta meteo arancione fino a mercoledì 5 febbraio per vento forte (Di lunedì 3 febbraio 2020) La protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo per Milano e tutta la Lombardia per il rischio di vento forte, con raffiche che in quota potranno raggiungere anche i 110 chilometri orari. L'avviso riguarda Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, il nodo idraulico del capoluogo lombardo, l'intera area della pianura e l'Appennino pavese (con codice arancione), ma anche la Valtellina, la Valcamonica, le Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi orientali (con codice giallo). fanpage

