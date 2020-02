Maltempo: in Veneto 280 milioni per i danni, pronto il piano del commissario post-Vaia (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Altre centinaia di cantieri pronti per il ripristino delle opere viabilistiche, con particolare attenzione alla messa in sicurezza delle sorgenti d’acqua. Priorità assoluta va, soprattutto, al risarcimento danni. Sono circa 280 milioni di risorse che si sommano ai 468 milioni del piano 2019, che ha già reso le nostre montagne un enorme cantiere. Il piano del commissario per il 2020 è pronto, ma noi non ci siamo mai fermati. Continueremo a portare avanti, senza sosta, l’immane opera messa in campo per riportare la nostra montagna devastata da Vaia a risplendere”: così il presidente della Regione del Veneto in qualità di “commissario Delegato per i primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato la Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018” annuncia che il piano del commissario per il 2020 è pronto per ... meteoweb.eu

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per nevicate nei fondovalle prealpini : Dopo un lungo periodo di tempo bello, una perturbazione sta per interessare il Veneto , portando, soprattutto domani, sabato 18 gennaio, cielo molto nuvoloso, con probabilità di precipitazioni 75%-100% e limite delle nevicate attorno a 700-800 metri sui settori prealpini esposti a sud, fino ai fondovalle sulle Dolomiti e, localmente, anche in qualche fondovalle prealpino. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della ...

Maltempo - allerta arancione in Emilia e Veneto : È allerta meteo in Emilia -Romagna, Veneto e Lombardia. Per la giornata di oggi, 26 dicembre, la Protezione Civile ha diramato l’ allerta arancione per rischio idraulico sulla Pianura Emilia na orientale, sulla costa Ferrarese ma anche nelle zone Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. allerta gialla, invece, in Lombardia nella bassa pianura orientale. Per Coldiretti, intanto, è emergenza clima: il 2019 è il quarto anno più caldo dal 1800 ...

Maltempo - erogati al Veneto i fondi Ue per la Tempesta Vaia : oltre 60 milioni di euro per ricostruire i ponti e per la sicurezza dei fiumi : Sono stati erogati e sono arrivati nei giorni scorsi nelle casse della Regione i 68.620.678 euro del Fondo euro peo di Solidarietà destinati dall’Unione euro pea al Veneto per far fronte ai danni causati dalla Tempesta Vaia . Lo comunica Luca Zaia in veste di Commissario delegato per i primi interventi urgenti di Protezione Civile, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione ...

Maltempo : stato di attenzione per gelate in Veneto : Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto , alla luce delle previsioni meteo e delle precipitazioni in corso, ha dichiarato la Fase Operativa di attenzione su tutto il territorio regionale per gelate dalle ore 16 di oggi fino alle ore 9 di domani 14 dicembre. La situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Meteo Veneto , prevede infatti oggi precipitazioni diffuse, in genere deboli o moderate, ...

Maltempo Veneto : a Vicenza scatta il piano neve [FOTO] : Stamattina alle 06:35, con l’inizio della nevicata, è scatta to il piano neve del Comune di Vicenza . Secondo quanto previsto, Aim Amcps, i cui uomini durante la notte hanno costantemente monitorato la situazione, ha attivato i primi 5 mezzi per lo spargimento del sale lungo la viabilità principale. Questa attività è andata ad aggiungersi alla salatura dei punti critici, come la salita di Monte Berico, ponti, cavalcavia e sottopassi, ...

Maltempo - nevica in Veneto - Lombardia e Toscana : imbiancate anche le zone terremotate : La neve ha fatto capolino in diverse aree del nord e del centro Italia: da giorni i meteorologi avevano annunciato un brusco calo delle temperature e un significativo peggioramento delle condizioni meteo. Il freddo insisterà anche nella giornata di domani, poi nel weekend ci sarà una tregua e un rialzo termico.Continua a leggere

