Maltempo in Campania, è allerta meteo per vento e mareggiate: «Attenzione agli alberi» (Di lunedì 3 febbraio 2020) allerta meteo della Protezione Civile regionale su tutta la Campania per venti forti da Nord-Ovest a partire dalle 16 di domani pomeriggio, martedì 4 febbraio e fino alle... ilmattino

InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: MALTEMPO - Allerta meteo per vento forte in Campania dal 4 al 6 febbraio, i dettagli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Allerta meteo per vento forte in Campania dal 4 al 6 febbraio, i dettagli - juve_magazine : RT @calciomercato_m: MALTEMPO - Allerta meteo per vento forte in Campania dal 4 al 6 febbraio, i dettagli -