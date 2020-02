Maltempo in Brasile: almeno 57 morti nel Minas Gerais, previste nuove piogge (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’ondata di Maltempo che ha colpito nei giorni scorsi lo Stato brasiliano del Minas Gerais ha provocato finora 57 morti: nuove intense precipitazioni sono state registrate nella regione durante lo scorso fine settimana, soprattutto nella regione metropolitana della capitale statale, Belo Horizonte, la più colpita. L’Istituto nazionale di meteorologia brasiliano prevede nuove piogge sul Minas Gerais nelle prossime ore: le precipitazioni rilevate sullo Stato durante il mese di gennaio hanno superato tutti i record storici.L'articolo Maltempo in Brasile: almeno 57 morti nel Minas Gerais, previste nuove piogge Meteo Web. meteoweb.eu

zazoomblog : Maltempo Brasile: record storico di pioggia dal 1910 nel Minas Gerais - #Maltempo #Brasile: #record #storico - infoitestero : Violenta ondata di maltempo in Brasile: bilancio sale a 44 vittime - infoitestero : Sale il bilancio dei morti per il maltempo in Brasile -