Maltempo, allerta meteo in Campania: “Criticità per 48 ore” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – allerta meteo di 48 ore su tutta la regione Campania. E’ quanto diramato poco fa dalla Protezione civile che ha lanciato un avviso valevole dalle 16 di martedì 4 febbraio e valida per le successive 48 ore. Secondo l’ente regionale i forti venti interesseranno prima la fascia costiera e poi si estenderanno nelle aree intere. Oltre alle raffiche di vento la Protezione civile segnala anche mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste più esposte. Si raccomanda alle autorità competenti di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso nonché di attivare il monitoraggio del verde pubblico. L'articolo Maltempo, allerta meteo in Campania: “Criticità per 48 ore” proviene da Anteprima24.it. anteprima24

