Malore in diretta per Mara Venier | “Mi sentivo svenire | è intervenuto il medico”

Mara Venier fa spaventare tutti! Una delle conduttrici più amate della tv dal pubblico italiano, e regina della domenica in famiglia, è molto seguita per la sua grande professionalità e semplicità di arrivare nel cuore delle persone. Ormai tutti la conoscono come la Zia d'Italia, poche ore fa ha fatto spaventare moltissimo i suoi telespettatori a causa di quello che è accaduto durante la messa in onda della puntata. Continua… Nel corso dell'ultima puntata andata in onda ieri 2 Febbraio 2020 che la conduttrice non fosse in perfetta forma, lo avevano notato già sia il pubblico in studio che quello a casa. Lo si capiva dai diversi cali di voce che la colpivano durante le sue interviste. Con il viso pallido e lo sguardo stanco, reduce da una brutta influenza ha dovuto ammettere di non sentirsi bene, la conduttrice ha iniziato a stare sempre più male, quando manda la pubblicità ...

