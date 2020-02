Malago su Euro2020: «Mancini è una garanzia. Eviteremo brutte figure» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Giovanni Malagò ha parlato all’evento ‘United for the Heart’ in corso di svolgimento a Milano. Le parole del numero uno del CONI Giovanni Malagò ha parlato all’evento United for the Heart in corso di svolgimento a Milano. Queste le parole del numero uno del CONI. POLEMICHE ARBITRALI – «Se devo dirla tutta, le polemiche ci sono soprattutto nel mondo del calcio. Il discorso sugli arbitraggi non è una novità assoluta, io torno sempre su un tema a me caro: serve cultura sportiva. Il calcio ne è vittima e al tempo stesso crea episodi che fanno arrossire». EURO 2020 – «Fa parte della storia dello sport, in particolare di certe competizioni. Oggi saremmo più preoccupati se il girone non si disputasse a Roma. Per noi deve essere un plus. E poi abbiamo un ct come Mancini, che ha esperienza sul campo, che conosce le insidie di questa affettuosa pressione che ... calcionews24

