Mafia: Di Matteo (Csm), ‘rispetto a tante falsità dette inflitte 26 condanne per strage’ (Di lunedì 3 febbraio 2020) Caltanissetta, 3 feb. (Adnkronos) – “Rispetto a tante falsità che vengono dette sul fatto che i primi tre processi sulla strage di via D’Amelio sono fondati sul nulla o oggetto di revisione, voglio ricordare che sono state inflitte condanne per concorso in strage 26 pene definitive e mai messe in discussione, neppure dopo il pentimento di Gaspare Spatuzza”. Lo ha detto il consigliere del Csm Antonino Di Matteo deponendo al processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio a Caltanissetta. Di Matteo, che ha acconsentito di essere ripreso dalle telecamere, sta rispondendo alle domande dei pm Gabriele Paci e Stefano Luciani.L'articolo Mafia: Di Matteo (Csm), ‘rispetto a tante falsità dette inflitte 26 condanne per strage’ CalcioWeb. calcioweb.eu

