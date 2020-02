Madrid, l’aereo in emergenza atterra dopo quattro ore di attesa | Il video (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un Boeing 767 di Air Canada ha volato oltre quattro ore sopra Madrid per bruciare carburante prima dell’atterraggio di emergenza. Problemi alle ruote e a un motore corriere

infoitestero : Madrid, l’aereo in emergenza atterra dopo quattro ore di attesa - GianniPulito : RT @HuffPostItalia: Aereo senza ruota e con avaria al motore in volo su Madrid da 5 ore: atteso l'atterraggio - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Aereo senza ruota e con avaria al motore in volo su Madrid da 5 ore: atteso l'atterraggio -