“Ma è la pata*na…?”: Naike Rivelli senza mutandine? Accavalla le gambe e i fan sognano [VIDEO] (Di lunedì 3 febbraio 2020) Naike Rivelli e le sue iniziative social In questi ultimi tempi Naike Rivelli ci ha abituato a dei nudi artistici considerati dai follower dei vero e propri capolavori. E stando alle dichiarazioni della figlia di Ornella Muti non ha nessuna intenzione di smettere, una notizia che di certa fa felice tutti coloro che la seguono su Instagram, circa 250 mila. Nelle ultime settimane la 45enne si è scatenata nel postare foto e clip, ma di recente è tornata a farsi vedere mentre fa yoga sia da sola che in compagnia della donna che l’ha messa al mondo. Una disciplina che la modella e la 64enne praticano da diverso tempo e forse è questo il segreto della loro bellezza senza tempo. La figlia di Ornella Muti in versione Befana sexy Anche se l’Epifania è trascorsa da circa un mese, Naike Rivelli continua a postare dei contenuti che hanno la Befana come protagonista. Nelle ultime ore, ad ... kontrokultura

