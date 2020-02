M5S pronto a dare battaglia sui vitalizi. Crimi: “La Casellati fermi il tentativo in corso di rimettere le mani sui soldi dei cittadini” (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Ci risiamo. La vecchia politica è tornata all’attacco con ogni mezzo per tentare di ripristinare il più odioso e ingiusto tra i privilegi che si era auto attribuita. Parliamo ovviamente dei vitalizi vita natural durante: neanche una delibera già approvata riesce a fermare la casta, che non si scompone mai quando c’è da difendere i diritti dei cittadini, le loro pensioni e i loro risparmi, ma scende in campo compatta quando bisogna preservare i propri conti in banca”. E’ quanto scrive, in un post sul Blog delle Stelle, il leader “reggente” del Movimento Cinque Stelle, Vito Crimi. “In pratica – aggiunge l’esponente pentastellato -, a decidere se far tornare in vita i vitalizi cancellando la delibera voluta dal MoVimento 5 Stelle, che ne ha decretato la fine, sarà un organo interno del Senato in totale e pieno conflitto d’interessi. Questo ... lanotiziagiornale

