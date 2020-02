Luigi Mario Favoloso: “mia madre, Loredana Fiorentino, vuole solo visibilità” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Questa sera, nel salotto di Live non è la d’Urso, c’è Luigi Mario Favoloso che continua a tener banco dopo la sua scomparsa. Il nuovo capitolo della saga Favoloso ha come protagonista la madre, Loredana Fiorentino, colpevole di aver mentito con l’obiettivo di ottenere visibilità. La donna, durante il programma Mattino Cinque, in diretta con Federica Panicucci ha dichiarato di aver ricevuto, in quell’istante una mail dal figlio Luigi Mario Favoloso. La verità però è un’altra: quella mail l’avrebbe ricevuta ben due giorni prima. La domanda che tutti noi ci facciamo, compresa la padrona di casa, è perché mai questa signora avrebbe dovuto mentire su una cosa del genere. Barbara d’Urso molto scocciata dalla situazione, chiede spiegazioni a Loredana che con occhi smarriti continua a ripetere come fosse un mantra: “Sono stata confusa”. Da chi non è dato sapere, secondo l’ex di ... trendit

