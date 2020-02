Luigi Favoloso accusa Nina Moric: le foto con i lividi? Solo segni di una liposuzione (Di lunedì 3 febbraio 2020) Luigi Mario Favoloso show nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 2 febbraio 2020. Anche questa settimana l’ex fidanzato di Nina Moric è stato protagonista della prima parte del programma. Ancora una volta si è difeso dalle accuse di Nina Moric che lo ha denunciato per violenze e maltrattamenti.Se la settimana scorsa, vedendo i lividi di Nina, quelli che per Nina sono lividi, il Favoloso aveva detto che era stata la madre della modella a farle quei segni nel corso di una litigata, ieri ha cambiato versione. Infatti Luigi Favoloso ha dichiarato che quella foto risale a un periodo durante il quale Nina Moric avrebbe subito un intervento di chirurgia plastica, una liposuzione. Non ha dubbi sul fatto che si tratti di un livido post operazione. E ribadisce anche in questa puntata, di non aver mai toccato Nina. Luigi Favoloso accusa Nina Moric DI MENTIRE: LE ... ultimenotizieflash

