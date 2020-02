Luigi Di Maio, la guerra con le due fronde M5s, "i romani e i filo-Pd". Nel mirino c'è Patuanelli (Di lunedì 3 febbraio 2020) "Le due correnti stanno convergendo". Luigi Di Maio è preoccupato. Da quando ha lasciato la guida politica del Movimento 5 Stelle, per restare solo ministro degli Esteri, non c'è giorno in cui non abbia tenuto contatti telefonici con il suo successore, il reggente Vito Crimi. Secondo un retroscena d liberoquotidiano

luigidimaio : Ringrazio tutto il personale dell’Unità di Crisi e della rete diplomatica e consolare italiana in Cina per il loro… - La7tv : #tagada Il Direttore de Il Tempo @FrancoBechis rivaluta l'operato politico di @luigidimaio durante i due governi Co… - _gio_cam : RT @lmisculin: Luigi Di Maio: «Non ha vinto quello che voleva la maggioranza dei votanti da casa, ma quello che voleva la minoranza della g… -