Lui tenta di ucciderla, lei lo perdona con un bacio durante il processo: la foto scandalizza i social (Di lunedì 3 febbraio 2020) perdona il fidanzato che ha tentato di ucciderla con un bacio Micheli Schlosser è una ragazza di 25 anni, che lo scorso agosto ha rischiato di essere uccisa dal fidanzato con cinque colpi di pistola, e che ora è salita agli onori della cronaca per avergli dato un bacio davanti al giudice durante l’udienza per la sua condanna. Il tentato omicidio è avvenuto in Brasile durante l’estate. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la coppia si trovava in una gelateria quando, ad agosto, Micheli ha iniziato a criticare il fidanzato, Rafael Pesselt, per i messaggi che aveva inviato ad altre donne, minacciando di denunciarlo per violenza sessuale. Rafael era fuggito per poi tornare dopo pochi minuti con una pistola in mano, che ha usato per rivolgere cinque colpi alla sua fidanzata. Micheli ha fatto in tempo a scappare a bordo di un auto insieme ad alcuni amici. Il 28enne è stato ... tpi

