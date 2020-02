“Lotta alle Fake News? Ecco perché potrebbe non essere la soluzione” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Qualche mese fa ho provato a indossare sui social i panni di un giovane estremista di estrema destra: un’esperienza che ho deciso di documentare in un articolo. Mi sono scontrato con un universo di meme, comunicazione istantanea e Fake News. Ho deciso di approfondire quanto visto e sperimentato con un esperto del settore. Walter Quattrociocchi , ricercatore e direttore del laboratorio “Data Science and Complexity” dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, si è occupato a lungo di informazione, social e Fake News e ha pubblicato lo scorso autunno uno studio molto interessante sulla polarizzazione del dibattito sul tema dell’immgrazione sui social di uno dei maggiori quotidiani italiani, il Corriere della Sera. La nostra conversazione è partita dalle strategie per difendersi dalle “bufale” e dalle “bolle social”, ma si è spinta ... giornalettismo

