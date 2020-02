Longo Torino: la firma arriverà domani, ecco il motivo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Accordo tra Longo e Torino, ma non arriva né l’esonero di Mazzarri né il comunicato sul nuovo allenatore. ecco perché Il Torino ha in pugno Moreno Longo: per il futuro allenatore granata è pronto un contratto fino al 30 giugno. Per l’ufficialità, tuttavia, occorrerà attendere la giornata di domani. Secondo quanto appreso da Calcio News 24, il club piemontese sta ancora lavorando per trovare un’intesa con Mazzarri riguardo agli ultimi 5 mesi di contratto. Contestualmente, Longo sta dialogando con il Frosinone per poter liberarsi. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

