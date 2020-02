Liverpool-Shrewsbury, FA Cup: news, pronostico, formazioni (Di lunedì 3 febbraio 2020) Liverpool – Shrewsbury martedì ore 20:45 Il pareggio per 2-2 tra il Liverpool e lo Shrewsbury nella partita di FA Cup del quarto turno, domenica 26 gennaio, costringe la squadra di Jürgen Klopp a rigiocare la partita in una data sconveniente. Dopo il turno di campionato dello scorso fine settimana è cominciata infatti in Premier League la prevista pausa invernale di due settimane, una misura lungamente discussa e approvata quest’anno per la prima volta. E il Liverpool ha ribadito nelle ore scorse la ferma intenzione di non interromperla. Già alla fine della partita contro lo Shrewsbury Klopp aveva quindi preannunciato che nel replay il Liverpool avrebbe mandato in campo la formazione delle giovanili, guidata da Neil Critchley. Una circostanza simile a questa si era verificata già a metà dicembre, in occasione della Coppa del mondo per club. A poche ore dal volo per ... ilveggente

