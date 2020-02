LIVE Super Bowl 2020, San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs 20-31 in DIRETTA: trionfo di Mahomes e Williams! (Di lunedì 3 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questa lunga notte dedicata al Super Bowl. Rimanete con noi per cronaca e highlights. Buon riposo a tutti. 04.08 I Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl 2020, Mahomes e compagni sono riusciti a rimontare da 10-20 negli ultimi sette minuti e hanno sconfitto i San Francisco 49ers per 31-20. Secondo Super Bowl della storia per la franchigia dopo quello del 1970! 04.03 SAN Francisco 49ers-Kansas City Chiefs 20-31. Manca 1’12” ma la partita è chiusa, i 49ers non potranno fare davvero nulla. 1’12” WILLIAAAAAAAAAAAAAAAAMS! TOUCHDOOOOOOOOOOOOOOOOOOWN! LA CHIUDE LUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 1’25” NIENTE DA FARE! Garoppolo non riesce nella magia. Palla ai Chiefs. La partita è sostanzialmente finita, Kansas City ha vinto il Super Bowl. 1’33” ... oasport

