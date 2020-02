LIVE Super Bowl 2020, San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs 20-24 in DIRETTA: Williams ribalta tutto! (Di lunedì 3 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1’44” 2nd &10, San Francisco 49ers con le spalle al muro. 1’50” Siamo a centrocampo. Serve una magia di Garoppolo. Entriamo negli ultimi due minuti di gioco. Ultima fascia pubblicitaria prima del drive che deciderà il Super Bowl: i 49ers troveranno il touch down della vittoria? 2’30” Bel primo down di Mostert, si sale sui 40. CONFERMATO! TOUCHDOWN! I Chiefs balzano sul 24-20. I 49ers hanno 2’44”’ per trovare il touchdown della vittoria. Una decisione complicatissima. Il Super Bowl 2020 si potrebbe decidere alla moviola! ATTENZIONE C’E’ UNA FLAG! Williams potrebbe aver appoggiato piede fuori dal campo prima che il pallone oltrepassasse la linea di meta. 3’10” TOUCHDOOOOOOOOOOOOOOWN! WilliamsSSSSSSSSSSSSSSSSSS! Mahomes lo trova, va in meta in maniera ... oasport

