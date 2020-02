LIVE Super Bowl 2020, San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs 20-17 in DIRETTA: Kelce riapre la partita! (Di lunedì 3 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-17. PARTITA RIAPERTA. Tutto da rifare per i 49ers. 6’13” TOUCHDOOOOOOOOOOOOOOOWN! KelceEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Mahomes lo trova DIRETTAmente in end-zone. Ha inventato la magia che ha riaperto la partita! 6’17” ATTENZIONEEEEEEEEEEEE! Kelce ha toccato palla in end-zone! Chiamata una flag per presunta interferenza. Vediamo cosa deciderà l’arbitro. 6’23” Mahomes deve forzare: 3rd & 10. O si inventa un nuovo colpaccio oppure dovrà accontentarsi di un field goal. 6’58” MAHOMEEEEEEEEEEEEEEEES! CHE COSA HA FATTOOOOOOOOOOOO! Lancio fantasmagorico per Hill che sbuca fuori: si va a giocare nei 20 dei 49ers! Non è ancora finita! 07’08” Questa volta Mahomes si inventa un lancio lungo per Hill, i Chiefs ora sono a centrocampo. Siamo a metà dell’ultimo quarto, San ... oasport

