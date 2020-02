LIVE Super Bowl 2020, San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs 20-10 in DIRETTA: Mostert trova l’allungo! (Di lunedì 3 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Arriva la trasformazione! San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs 20-10. La partita si è spaccata in due, il Super Bowl si è deciso? 2’35” TOUCHDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN! MOSTEEEEEEEEEEEEEEEEERT! SEGNA LUI! I San Francisco trovano l’allungo! 2’50” ANCORAAAAAAA! Juszczyk buca la difesa! San Francisco è a una yard dalla linea di meta! 3’20’ CHE COMPLETOOOOOOOOOOOOO! Bourne entra in partita ricevendo un lancio chirurgico! 49ers sugli 11. 3’58” Garoppolo forza il lancio, non trova l’intesa con i compagni. Si riparte, 3rd & 8. 4’35” La difesa dei Chiefs tiene bene: 2nd & 8. 05”10” Spettacolare lancio lungo di Garoppolo per Samuel, i 49ers vanno a giocare sulle 40 avversarie: ottimo down. 05’33” ... oasport

