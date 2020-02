LIVE Super Bowl 2020, San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs 13-10 in DIRETTA: Gould porta avanti i suoi (Di lunedì 3 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05’33” INTERCETTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! WARNER! Che giocata! Ora l’equilibrio della partita si è spostata dalla parte dei 49 ers! 06’20” MAHOMES SI SALVAAAAAAAA! Gli rubano il pallone dalle mani ma con un colpo d’occhio riesce a riprenderlo e a evitare la rubata completa! 3rd & 12. 07’00” Ottimo down di Williams, i Chiefs sono sulle loro 45. 08’00” Lasciano troppo campo a Mahomes che corre bene sugli esterni e i Chiefs risalgono pian piano il campo. 8’45” Mahomes riesce sempre a destreggiarsi col lancio lungo e giocatore in movimento. I Chiefs sono sulle 30 della loro metà campo. VIDEO Field goal di Gould, 49ers in vantaggio. .@RobbieGould09‘s 42-yard FG puts the @49ers on top! #GoNiners <img ... oasport

