LIVE Super Bowl 2020 | San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs 10-10 in DIRETTA | pareggio a

14" Garoppolo perfetto in questa giocata, down dei 49ers che ora sono a centrocampo. Chiamato un altro time-out. 19" Bisognerà giocare con i time-out ma il tempo è davvero ridottissimo per i 49ers. Sembra non esserci tempo per marcare punti prima dell'intervallo. 52" Garoppolo finta il lancio e guadagna tre yards: 2nd & 7. Ma siamo sulle 25. 59" Resta pochissimo sul cronometro. Vedremo se accadrà qualcosa di interessante prima dell'Half Time Show. 1'50" Mahomes sceglie un pallone morbido per Williams ma il guadagno è minimo: 4th & 13. I Chiefs dovranno cedere il pallone. 2'20" La corsa di Hardman non va praticamente da nessuna parte. Esce dal campo, difficilissimo 3rd & 14.

