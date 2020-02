LIVE Sport, DIRETTA 3 febbraio: un anno di squalifica per Caironi, ma torna a marzo. Morto il papà di Mikaela Shiffrin (Di lunedì 3 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.27 ATLETICA – Martina Caironi squalificata un anno dal Tribunale antidoping nazionale, ma accolta l’istanza dell’atleta e la scadenza della sanzione sarà a marzo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 18.01 CALCIO – Zdenek Zeman fa discutere come al solito e le sue considerazioni sul calcio femminile alimenteranno le polemiche. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.34 SCI ALPINO – Un fulmine a ciel sereno scuote la vita di Mikaela Shiffrin: è morto suo padre Jeff. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.11 F1 – L’epidemia del Coronavirus, che ha colpito la Cina e ha creato una situazione di emergenza globale, rischia di condizionare il viver comune e l’organizzazione degli eventi internazionali nei territori cinesi o nelle vicinanze. E’ il caso del GP di F1 in Vietnam, in programma il 5 ... oasport

