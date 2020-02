LIVE Sport, DIRETTA 3 febbraio: possibile rinvio del GP di Cina di F1, Pedrosa il più veloce ancora nei test a Sepang (Di lunedì 3 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.36 MOTOGP – Alex Rins avrebbe già firmato il contratto di rinnovo con Suzuki fino al 2022. Si attende solo l’annuncio, ma un altro pezzo pregiato del mercato non risulterà più disponibile. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 12.15 GOLF – E alla fine torna Rory. Quasi cinque anni dopo l’ultima volta (maggio 2015) la stella nordirlandese del golf Rory McIlroy tornerà matematicamente a vestire i panni del numero 1 del mondo dal prossimo lunedì. Nell’intensa battaglia a tre che coinvolgeva lo spagnolo Jon Rahm e l’attuale leader Brooks Koepka, sono risultati decisivi i non eccellenti piazzamenti di entrambi nei due tornei giocati lo scorso weekend, rispettivamente il Phoenix Open per l’iberico e il Saudi International per l’americano. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 12.05 F1 – Si pensa ... oasport

