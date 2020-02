LIVE Sport, DIRETTA 3 febbraio: la Honda pone un veto su Alonso per la 500 Miglia, Gasperini vince la Panchina d’Oro (Di lunedì 3 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.37 MOTORI – Si complica il percorso di avvicinamento di Fernando Alonso alla 500 Miglia di Indianapolis: la Honda avrebbe posto un veto sull’ingaggio dai team con motore nipponico e dunque il due volte iberico potrebbe optare per le scuderie motorizzate Chevrolet. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 15.07 SCI ALPINO – Nove le convocate per l’appuntamento di Coppa del Mondo a Garmisch: Federica Brignone e Sofia Goggia riferimenti, Marta Bassino in gara. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 14.40 CALCIO – Gian Piero Gasperini è il vincitore della Panchina d’Oro, premio per il miglior allenatore di Serie A relativo alla stagione 2018-2019. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 14.35 BIATHLON – Quando mancano solo dieci giorni al via dei Mondiali 2020 di biathlon che si disputeranno ad Anterselva, abbiamo ... oasport

