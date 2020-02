LIVE Sport, DIRETTA 3 febbraio: Frank Chamizo pronto alla sfida europea e olimpica, GP di Vietnam in F1 a rischio (Di lunedì 3 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.11 F1 – L’epidemia del Coronavirus, che ha colpito la Cina e ha creato una situazione di emergenza globale, rischia di condizionare il viver comune e l’organizzazione degli eventi internazionali nei territori cinesi o nelle vicinanze. E’ il caso del GP di F1 in Vietnam, in programma il 5 aprile ad Hanoi, ovvero due settimane prima del weekend a Shanghai. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.05 BASKET – Sono stati diramati da pochi minuti i nomi dei 16 uomini che l’Italia di coach Meo Sacchetti impiegherà nei due match delle qualificazioni agli Europei 2021 contro Russia ed Estonia in programma il 20 e 23 febbraio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.35 F1 – Secondo l’austriaco Helmut Marko, figura di spicco della Red Bull, Sebastian Vettel non tornerà a Milton Keynes e non gode di un ... oasport

