‘Live – Non è la D’Urso’, Platinette accusa Salvo Veneziano di omofobia e in studio si infuocano gli animi. Ma poi Barbara D’urso rivela che… (video) (Di lunedì 3 febbraio 2020) È stato uno scontro durissimo quello che ieri sera ha visto contrapporsi a Live – Non è la D’Urso Platinette e Salvo Veneziano: già nella scorsa puntata del programma serale condotto da Barbara D’Urso, Plati aveva accusato l’ex gieffino di aver pronunciato, appena uscito dalla Casa della prima edizione del Grande Fratello, una frase sgradevole – “meglio avere un figlio tossico piuttosto che gay” – ma ieri la lite dei due è divampata in modo molto acceso. Platinette ha anche dichiarato, sempre nella scorsa puntata di Live, di essersi lasciata andare in uno sfogo d’ira che aveva procurato a Mediaset una multa di 150 milioni di lire, ma è stata la stessa conduttrice a smentire le sue rivelazioni: “Plati ti raccontiamo la verità: abbiamo messo due persone a visionare tutte le puntate e non abbiamo trovato questa cosa. Per altro ... isaechia

