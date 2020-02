Live, Luigi Mario Favoloso contro Nina Moric e la madre: “I lividi di Nina? Una liposuzione” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo essere “scomparso” nei giorni di capodanno, Luigi Mario Favoloso è ospite di Barbara D’Urso per confrontarsi con la madre e chiarire le sue verità. Racconta di essersi allontanato volontariamente, e di aver adottato una serie di precauzioni per far perdere le sue tracce. Sostiene di essere seguito, anche in questi giorni a Milano, da una macchina bianca con targa tedesca, che lo riprende e traccia i suoi spostamenti. Dice di aver denunciato Nina Moric, la sua ex fidanzata, per “diffamazione aggravata”. “Denunciarla mi fa malissimo, perché l’ho amata moltissimo”. “Tra domani e dopodomani depositerò un’altra denuncia a tutte le altre persone coinvolte in questa diffamazione.” Circa la posizione della mamma, Luigi Mario Favoloso accusa Loredana Fiorentino – questo il nome della donna- di aver messo in scena una ... tvzap.kataweb

LiveNoneladUrso : Dal giallo di Luigi Favoloso al rapper delle polemiche Bello Figo: riguardate la puntata super #choc di ieri di Liv… - BlitzQuotidiano : Live Non è la d’Urso, Luigi Favoloso: “I lividi di Nina Moric? Sono una microliposuzione” - Notiziedi_it : Nina Moric: “Luigi Favoloso è un bugiardo patologico e violento” | Video Mediaset Live Non è la D’Urso… -