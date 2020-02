Lite nel governo sulla prescrizione (Di lunedì 3 febbraio 2020) È braccio di ferro sulla riforma della prescrizione all'interno della maggioranza. Mentre c'è chi chiede un cambio di passo anche rispetto ai decreti sicurezza e mentre il mondo della politica si unisce per fare squadra sull'emergenza coronavirus, le norme volute dal Guardasigilli, Alfonso Bonafede, sull'estinzione dei processi trovano forti resistenze nel partito di Matteo Renzi: "Il 27 parte la campagna sulla giustizia giusta e lanceremo questa battaglia con un impegno molto chiaro che assumo. Se qualcuno pensa che, in nome del mantenimento dello status quo del governo, noi domani mattina veniamo meno ai principi di civiltà giuridica si sbaglia clamorosamente. A Bonafede dico fermati finché sei in tempo perché in Parlamento votiamo contro la follia sulla prescrizione, patti chiari amicizia lunga, non dite che non ve lo avevamo detto e senza di noi non avete i numeri al Senato e forse ... agi

