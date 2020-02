Lista Europa League Inter: ecco le scelte di Conte (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’Inter ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la Lista per la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League 2019-2020 L’Inter ha trasmesso alla UEFA la Lista dei giocatori per la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League 2019-2020. Presenti tutti e tre i nuovi acquisti (Eriksen, Young e Moses) rimane fuori solamente Asamoah. ecco l’elenco completo. Lista A 1 Samir Handanovic 2 Diego Godin 5 Roberto Gagliardini 6 Stefan de Vrij 7 Alexis Sanchez 8 Matias Vecino 9 Romelu Lukaku 10 Lautaro Martinez 11 Victor Moses 12 Stefano Sensi 13 Andrea Ranocchia 15 Ashley Young 20 Borja Valero 23 Nicolò Barella​​​​​​ 24 Christian Eriksen 27 Daniele Padelli 33 Danilo D’Ambrosio 34 Cristiano Biraghi 37 Milan Skriniar 77 Marcelo Brozovic 87 Antonio Candreva 95 Alessandro Bastoni Lista B 30 Sebastiano Esposito 31 Lorenzo Pirola 35 Filip Stankovic 36 Thomas ... calcionews24

