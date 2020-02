Lista Champions League Juventus: ecco gli uomini scelti da Sarri (Di lunedì 3 febbraio 2020) Diramata la Lista ufficiale della Juventus che comprende i giocatori scelti da Sarri per la seconda fase della Champions League La Juventus si prepara a scendere in campo in vista dell’incontro contro il Lione valido per gli ottavi di finale della Champions League 2019/20. Intanto, il club bianconero ha diramato l’elenco dei giocatori scelti da mister Maurizio Sarri per la fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea. Non passa inosservata l’esclusione di Demiral, ma anche il ritorno di capitan Chiellini. Di seguito la Lista: 1 Szczesny 2 De Sciglio 3 Chiellini 4 de Ligt 5 Pjanic 6 Khedira 7 Ronaldo 8 Ramsey 10 Dybala 11 Douglas Costa 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 Matuidi 16 Cuadrado 19 Bonucci 21 Higuain 24 Rugani 25 Rabiot 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 77 Buffon Leggi su Calcionews24.com calcionews24

